Accoltellamento su un bus a Genova: giovane fermato dopo l'aggressione

Un episodio di violenza tra adolescenti ha scosso la periferia di Genova. Verso le 20 di sabato 28 febbraio, su un autobus della linea cittadina in transito nella zona di Rivarolo, un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a coltellate. Il giovane, di origine tunisina, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e sottoposto a intervento chirurgico. Secondo quanto comunicato dalle autorità, si trova in rianimazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Sono in corso rilievi e audizioni di testimoni; si attendono sviluppi nelle prossime ore.

La dinamica dell’aggressione e l’intervento dei soccorsi

La lite tra adolescenti a bordo del mezzo pubblico sarebbe nata per motivi ritenuti banali dagli inquirenti. Il 14enne avrebbe tentato di difendere il fratellino, provocando la reazione di un coetaneo. L’aggressione si è consumata vicino a piazza Pallavicini su un autobus della Amt. Il conducente ha lanciato l’allarme e sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine.

Primo soccorso e condizioni del ferito

Il ragazzo ha riportato più ferite al petto e all’addome ed ha perso molto sangue prima dell’arrivo dei soccorsi. È stato trasferito d’urgenza al Villa Scassi di Sampierdarena e sottoposto a un intervento chirurgico nella notte. La prognosi è definita riservata, mentre fonti mediche indicano condizioni stabili dopo l’operazione.

Le indagini e l’arresto del presunto responsabile

In continuità con le informazioni sulle condizioni del ferito, le forze dell’ordine hanno accelerato le attività investigative. Immediatamente attivate, le indagini della Squadra mobile e delle volanti hanno permesso di individuare un sospetto nelle ore successive all’aggressione. Gli agenti, coordinati dalla direzione locale, hanno analizzato testimonianze e filmati per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ritrovamento e contestazioni

Il ragazzo, quindicenne e nato a Genova, è stato rintracciato in tarda serata mentre tentava di allontanarsi dal luogo dell’episodio. Indossava ancora parte degli abiti compatibili con quelli descritti dai testimoni e avrebbe cercato di disfarsene. L’arma del delitto non è stata recuperata.

Il giovane è stato sottoposto a fermo e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’imputazione di tentato omicidio. Le autorità proseguiranno le indagini per chiarire responsabilità e eventuali complicità, oltre a localizzare l’arma utilizzata.

Materiale probatorio e misure investigative

Le autorità hanno sequestrato l’autobus e acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza a bordo. Questo materiale è ritenuto centrale per ricostruire la sequenza dei fatti e verificare l’esatta dinamica dell’aggressione. Sono state raccolte le dichiarazioni dei passeggeri e dei minorenni presenti, tra cui il fratello della vittima. Gli investigatori incroceranno immagini e testimonianze per stabilire tempistiche e distanza tra gli attori coinvolti.

Ruolo dei testimoni e passaggi procedurali

I testimoni oculari e le dichiarazioni dei giovani a bordo hanno fornito elementi utili alle indagini. Per i minorenni si applicheranno gli atti di rito previsti dalla normativa vigente. Il ragazzo arrestato verrà sottoposto a interrogatorio nell’ambito della convalida dell’arresto. Nel frattempo proseguono le verifiche per accertare motivazioni e responsabilità, oltre alle attività volte a rintracciare l’arma utilizzata.

Reazioni istituzionali e riflessioni sulla sicurezza

Nel prosieguo delle indagini, le istituzioni locali e i sindacati del trasporto hanno rilanciato la necessità di misure concrete per tutelare conducenti e passeggeri. I rappresentanti istituzionali hanno espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo ferito e hanno sollecitato interventi mirati sul territorio.

Oltre all’aspetto repressivo delle indagini, gli osservatori sottolineano l’importanza della prevenzione e di programmi rivolti ai minori per contrastare microcriminalità ed escalation di tensioni. L’episodio alla fermata in Valpolcevera rimane al centro delle verifiche degli inquirenti, che proseguono gli accertamenti per chiarire responsabilità e rintracciare l’arma utilizzata; ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime fasi investigative.