Accusa un malore mentre guida e travolge un ciclista: morto 77enne

Una tragedia ha colpito la cittadina di Chiavari. Un uomo è morto mentre guidava la sua auto. Ha poi investito un ciclista, uccidendolo.

Un uomo di 77 anni aveva accusato un malore che ha poi causato la sua morte, avvenuta mentre si trovava alla guida del suo veicolo. Il mezzo ha quindi sbandato travolgendo un ciclista di 92 anni che è stato a sua volta ucciso.

Il duplice dramma è avvenuto a Chiavari, comune che fa parte della città metropolitana di Genova intorno alle 10 di lunedì 8 agosto. La vittima di 77 anni alla guida dell’automobile era Giovanni Scuderi ed era molto nota.

Incidente a Chiavari: la vicenda

Sono diversi gli aspetti da chiarire sulla dinamica dei fatti. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che sono stati impegnati in una corsa all’ultimo minuto al fine di far riprendere coscienza sia al conducente che al ciclista.

Coinvolta inoltre una terza persona nell’incidente: si tratta della moglie del 77enne. Quest’ultima, in quei drammatici momenti, si trovava seduta sul sedile del lato passeggero ed è stata trasferita in ospedale in stato di shock dopo aver riportato un trauma facciale e fratture alle costole.

L’uomo alla guida dell’auto era molto conosciuto

L’uomo che si trovava alla guida dell’auto era l’ex vicesindaco Giovanni Scuderi. L’uomo aveva ricoperto questa carica negli anni ’90 e la sua morte ha sconvolto un’intera comunità. Sia la salma dell’ex vicesindaco Scuderi che quella del ciclista sono state affidate alla magistratura e si trovano nel reparto di medicina legale di Genova.