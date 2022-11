Ad Ischia si scava anche a mani nude per cercare i dispersi, a Casamicciola si è lavorato per tutta la notte alla ricerca di eventuali superstiti

Ad Ischia si scava anche a mani nude per cercare i dispersi, con Vigili del Fuoco, Polizia, Protezione Civile e soccorritori di ogni tipo accelerano i tempi per provare a salvare vite.

A Casamicciola si è lavorato alacremente per tutta la notte alla ricerca dei cinque dispersi della frana di Ischia. E lo si è fatto, come informa AdnKronos, scavando a mani nude.

Ad Ischia si scava anche a mani nude

Sono decine i soccorritori che hanno cercato le cinque persone che ancora mancano all’appello. Purtroppo nelle ore successive alla tragedia erano stati trovati sette corpi, tra cui un neonato di neppure tre settimane.

Il piccolo era stato rinvenuto tra le braccia della sua mamma. Per tutta la notte appena trascorsa le squadre hanno continuato a cercare. Le ricerche si sono concnetrate in particolare nel punto in cui è stata trovata la bambina con il fratello. Secondo chi opera “è molto probabile, che in quel punto ci siano gli altri dispersi”.

Una zona “raggiungibile solo a piedi”

A dirlo il capo della comunicazione dei Vigili del fuoco Luca Cari, che si trova ancora sul posto.

Purtroppo non è affatto facile: “Quella zona si raggiunge solo a piedi. Non possono arrivare né mezzi né ruspe e neppure escavatori. Si può raggiungere solo a piedi”. E ancora: “Abbiamo cominciato a liberare le strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, ma qui non riusciamo a usare bobcat o escavatori”. E gli uomini del 115 stanno utilizzando “attrezzature da taglio più pesanti, perché ci sono dei solai e dei tetti di cemento, ed è tutto sommerso dal fango”.