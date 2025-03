La scomparsa dell'attrice segna la fine di un'era per il cinema italiano.

Una carriera brillante

Eleonora Giorgi, attrice di grande talento e carisma, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano. Nata a Roma, la sua carriera è iniziata con il film “Roma” di Federico Fellini, un debutto che ha segnato l’inizio di un percorso artistico straordinario. Negli anni ’70, Eleonora ha lavorato in numerose commedie sexy, ma è stato con Carlo Verdone che ha raggiunto la fama nazionale, interpretando un ruolo indimenticabile in “Borotalco”. Questa pellicola le ha valso prestigiosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista.

Un’attrice poliedrica

Oltre al grande schermo, Eleonora Giorgi ha saputo conquistare anche il piccolo, partecipando a fiction di successo come “Lo zio d’America” e “I Cesaroni”. La sua versatilità le ha permesso di collaborare con alcuni dei nomi più illustri del cinema italiano, tra cui Nino Manfredi, Adriano Celentano e Paolo Villaggio. Nel 2003, ha intrapreso anche la carriera di regista con il film “Uomini & donne, amori & bugie”, dimostrando così la sua capacità di raccontare storie anche dietro la macchina da presa.

Un esempio di resilienza

Negli ultimi mesi della sua vita, Eleonora ha affrontato una battaglia difficile contro un tumore al pancreas, una lotta che ha condiviso con la sua famiglia e i suoi fan. Nonostante le avversità, ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo, circondata dall’affetto dei suoi cari, tra cui i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. La sua scomparsa, avvenuta serenamente nella clinica Paideia di Roma, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata e ammirata. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso i suoi film e il ricordo di una donna che ha saputo incarnare la passione e la dedizione per il suo lavoro.