Il 7 novembre 2023, è scomparso Frank Borman, l’astronauta statunitense che ha comandato la storica missione Apollo 8, la prima a raggiungere la Luna. Nato il 14 marzo 1928 a Gary, Indiana, Borman è stato selezionato come astronauta dalla NASA nel secondo gruppo noto come Next Nine.

Frank Borman e la sua carriera in aeronautica

La sua carriera militare e spaziale ha incluso un record di resistenza di volo spaziale di 14 giorni a bordo della Gemini 7 nel 1966 e un ruolo chiave nel comitato di revisione della NASA in seguito all’incidente dell’Apollo 1.

La sua missione più celebre è stata l’Apollo 8, dove ha comandato il volo storico noto per aver catturato l’iconica immagine “Earthrise” sopra l’orizzonte lunare. Durante l’atterraggio dell’Apollo 11 sulla Luna, è stato il collegamento tra la NASA e la Casa Bianca, assistendo al lancio con il presidente Richard Nixon.

Dopo il ritiro dalla NASA e dall’Air Force nel 1970, Borman è entrato nel settore aeronautico, ricoprendo posizioni di rilievo alla Eastern Air Lines.

Frank Borman, la sua vita dopo l’aviazione

Dopo il suo ritiro dal mondo dell’aviazione, Borman si è trasferito a Las Cruces, New Mexico, dove ha gestito una concessionaria Ford e, successivamente, ha acquistato un ranch a Bighorn, Montana. Ha sempre coltivato la passione per il volo fin dall’infanzia e ha contribuito in modo significativo all’esplorazione spaziale.

La NASA ha elogiato la sua eccezionale esperienza e competenza, sottolineando il suo ruolo cruciale nella missione Apollo 8 e il suo impatto duraturo nell’ispirare le generazioni future di esploratori spaziali, inclusi i partecipanti al programma Artemis, che mira a esplorare nuove frontiere cosmiche.