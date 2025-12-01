Addio a Nicola Pietrangeli: l'icona del tennis italiano ci ha lasciato a 92 anni

Nicola Pietrangeli: Un'Icona del Tennis Italiano con un'Eredità Imperitura Nicola Pietrangeli, leggendario tennista italiano, ha lasciato un segno indelebile nella storia del tennis mondiale. La sua carriera straordinaria e i suoi successi sui campi da tennis hanno ispirato generazioni di atleti. Con un palmarès che include numerosi titoli del Grande Slam, Pietrangeli è ricordato non solo per le sue vittorie, ma anche per il suo stile di gioco unico e la sua dedizione al tennis. La sua...

Una triste notizia ha scosso il mondo del tennis: a Roma, è venuto a mancare Nicola Pietrangeli, figura leggendaria dello sport azzurro, all’età di 92 anni. Originario di Tunisi, Pietrangeli è ricordato come uno dei più grandi tennisti italiani di sempre e l’unico rappresentante del nostro paese ad essere stato incluso nella Hall of Fame mondiale del tennis.

Una carriera straordinaria

La carriera di Nicola è costellata di successi straordinari. È il primatista mondiale per il numero di partite giocate nella Coppa Davis, con 164 incontri, di cui ha vinto 78 incontri in singolare e 42 in doppio. Il suo nome è legato a trionfi che hanno scritto la storia del tennis italiano, rendendolo un simbolo di ispirazione per generazioni di sportivi.

Un esempio per il tennis italiano

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha condiviso una lettera commemorativa, sottolineando come Pietrangeli non fosse solo un campione, ma anche un maestro di vita. Binaghi ha affermato che “Nicola è stato il primo a mostrarci come vincere, non solo nel tennis, ma anche nella vita quotidiana”, evidenziando l’importanza che Pietrangeli ha avuto nello sviluppo del tennis italiano a livello globale.

Un personaggio indimenticabile

Oltre ai risultati sportivi, Pietrangeli era conosciuto per la sua personalità carismatica e il suo spirito libero. La sua ironia e il suo modo di essere hanno reso il tennis una disciplina più accessibile e umana. Binaghi ha commentato: “Ogni conversazione con lui era un viaggio: uscivi sempre arricchito, che fosse con una risata o un pensiero profondo”.

Un legame speciale con il tennis

Binaghi ha ricordato un momento significativo: “Nel mio ufficio conservo una foto di quando ero un bambino, raccattapalle in una sfida di Coppa Davis, e davanti a me c’era Nicola. Quella foto rappresenta il momento in cui mi sono innamorato del tennis”. Questo ricordo simboleggia come Pietrangeli avesse il potere di ispirare e affascinare i giovani talenti.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Nicola Pietrangeli lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan e della comunità tennistica. “Oggi salutiamo non solo un grande atleta, ma anche un amico sincero”, ha affermato Binaghi. La sua schiettezza e autenticità lo hanno reso un personaggio amato e rispettato in tutto il mondo.

La comunità tennistica italiana si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, un atleta che ha dato moltissimo a questo sport. La sua figura continuerà a ispirare le future generazioni. Pietrangeli rappresenta un faro di passione e dedizione che trascende i trofei e i record conquistati nel corso della sua carriera.

In un momento di riflessione, Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ha affermato: “Ci mancherà la sua voce, il suo sorriso e la sua capacità di esprimere sempre ciò che pensava, senza filtri. Grazie, Nicola, per tutto quello che hai rappresentato per il tennis italiano”.