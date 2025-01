Sam Moore è morto venerdì a Coral Gables, in Florida, in convalescenza dopo un intervento chirurgico.

Il mondo della musica soul piange la scomparsa di una sua icona. Sam Moore, leggendario artista del genere, è morto all’età di 89 anni. Famoso per aver formato, insieme a Dave Prater il duo soul più influente di sempre, Sam & Dave, attivo tra il 1961 e il 1981.

Addio a Sam Moore, metà del duo soul Sam & Dave

Moore è venuto a mancare ieri mattina, venerdì 10 gennaio, a Coral Gables, in Florida, a seguito di complicazioni durante il recupero dopo un intervento chirurgico. Lo ha fatto sapere il suo agente, Jeremy Westby. È morto all’età di 89 anni, gigante del soul, metà del duo Sam & Dave, in coppia con Dave Prater, morto nel 1988, celebre per grandi successi come Soul Man e Hold On, I’m Comin.

Il successo di Sam Moore

Moore ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più significative del soul, affermandosi al fianco del compagno Dave Prater, scomparso nel 1988 in un incidente stradale.

Insieme hanno dato vita al leggendario duo Sam & Dave. Tra il 1961 e il 1981, hanno composto, scritto e registrato otto album in studio. Brani come Hold On, I’m Comin’, Soul Man, You Don’t Know Like I Know, When Something Is Wrong With My Baby e I Thank You sono solo alcuni dei successi che li hanno consacrati tra i grandi della musica.

Il loro impatto è stato riconosciuto anche con l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992. Nel 2008 venne rilasciato il film Soul Men, che narrava la storia di due cantanti anziani e separati. Moore avviò una causa legale, accusando una somiglianza eccessiva con la storia di Sam & Dave. Inoltre, passò anni a fare causa all’ex amico Dave Prater, dopo che quest’ultimo ingaggiò un sostituto e cominciò a esibirsi in tour sotto il nome di New Sam & Dave.

Sam Moore influenzò altri cantanti

Moore, che ha avuto un impatto profondo su artisti come Michael Jackson e Al Green, era anche molto coinvolto in ambito politico. Nel 1996, scrisse la canzone Dole Man a sostegno della campagna presidenziale del repubblicano Bob Dole. Inoltre, nel 2017, fu uno dei pochi musicisti a rispondere positivamente all’invito per esibirsi durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump.