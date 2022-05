Addio agli iPod, la Apple ha annunciato che ha smesso di produrli

La nota azienda statunitense ha comunicato di aver preso una decisione storica: Apple pone fine alla produzione dei suoi iPod

È la fine degli Ipod. La lunga storia di uno dei dispositivi più amati della nota multinazionale Apple termina dopo 21 lunghi anni.

Apple, la decisione dell’azienda sugli iPod

La Apple ha comunicato di aver definitivamente interrotto la produzione degli iPod touch.

Il noto dispositivo elettronico utilizzato in questi anni da milioni di utenti per riprodurre musica termina la sua storia dopo 21 anni di assoluto protagonismo. La storia dell’iPod inizia il 23 ottobre 2001, quando il primo modello fu presentato da Steve Jobs in persona. Quel vecchio modello, ancora custodito gelosamente da alcuni collezionisti, pesava 186 grammi e aveva un hard disk ultrasottile della capienza di 5 gigabyte. Il prezzo di uscita? 399 dollari.

L’evoluzione degli IPod

Da quel 23 ottore 2001 l’iPod è cambiato e si è evoluto negli anni. Nel 2004 uscirono i piccoli iPod mini, dal 2005 gli iPod nano, molto più sottili, e gli iPod shuffle, sprovvisti di schermo. Due anni dopo si passò agli iPod touch, molto simili agli allora neonati iPhone, ma senza le funzioni proprie del telefono.