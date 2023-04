Una tragedia a cui ancora nessuno vuole credere fra quanti l’amavano e ne rispettavano doti umane e professionali, perciò dare un commosso addio agli occhietti vispi di Francesca, mamma morta a soli 34 anni, è stato la cosa più dura e difficile del mondo per cari, amici, colleghi e conoscenti. La tragedia a Montecatini che oggi piange la storica dipendente di un biscottificio locale è destinata a lasciare un segno indelebile in una comunità che da oggi si copre più povera.

Addio a Francesca, mamma morta a 34 anni

Lo rendono bene i media come La Nazione, quel sentimento diffuso: “Occhietti vispi e sorriso contagioso, i tuoi modi gentili saranno sempre per noi un dolce ricordo”. Ecco, queste sono state le parole lasciate in un post su Facebook da Michele, Riccardo, Antonella e Cristina.

Stava per sposarsi con il suo compagno

Sono tutti colleghi del biscottificio pasticceria ‘Paradiso’ che hanno voluto ricordare “la storica dipendente e preziosa amica Francesca Boschi, morta a soli 34 anni dopo una malattia”. E Francesca stava per sposarsi, entro questo mese aveva messo in agenda del cuore il matrimonio col compagno di una vita e padre di suo figlio di 2 anni e mezzo. Il media toscano ci informa che “sabato si sono tenuti i funerali nella chiesa parrocchiale di Cintolese” e che “tante le persone hanno accompagnato Francesca nel suo ultimo viaggio, oltre ai familiari, gli amici e i tanti clienti che ogni giorno seguiva con gentilezza e dedizione”.