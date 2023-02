Addio all'attrice Monica Carmen Comegna: aveva 43 anni

Morta Monica Carmen Comegna, l’attrice aveva 43 anni.

A informare della triste notizia è stata Chieti Today. Monica era stata ricoverata in ospedale con febbre molto alta. L’artista è deceduta il 2 febbraio scorso all’ospedale Renzetti di Lanciano, in provincia di Chieti. Pare che durante un viaggio in treno l’attrice sia stata colta da un malore. Comegna lascia il compagno Enrico, la figlia Nina, i genitori Rosanna e Donato e il fratello Mauro. Nel corso della sua carriera aveva recitato in diversi film e serie tv.

Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano molto peggiorate e i medici, nonostante i loro sforzi, non hanno potuto fare niente per salvarla.

Lutto nel cinema italiano: è morta Monica Carmen Comegna

Il comune di Casoli e il mondo del cinema italiano sono in lutto per la prematura scomparsa di Monica Carmen Comegna. Come ha informato Fanpage, i funerali dell’attrice dovrebbero essersi svolti lo scorso 3 febbraio.

Un curriculum di tutto rispetto

A differenza di altre stelle del cinema e della tv, Monica Carmen Comegna non amava essere troppo sotto i riflettori e non era neanche sui social network. Tra i lavori a cui prese parte ricordiamo Terra Rossa di Giorgio Molteni, nel ruolo di Cicca, il film Rai Una famiglia per caso (2003) e la serie tv Stiamo bene insieme, nei panni di Rocchina.