The Voice Senior: Annamaria si commuove cantando Io che amo solo te

Anche ieri sera a The Voice Senior i telespettatori si sono emozionati con le storie di tanti talenti “over” che hanno regalato brividi e pelle d’oca con le loro intense interpretazioni di alcuni fra i più celebri classici della musica italiana e internazionale.

Tra i concorrenti migliori visti ieri sera c’è stato spazio anche per l’anziana Annamaria, che sul palco delle Audition proprio non è riuscita a trattenere le lacrime.

La storia di Annamaria a The Voice of Italy

La storia personale dell’anziana cantante è molto toccante: Annamaria ha infatti raccontato di aver iniziato a cantare all’età di 28 anni, per una promessa fatta alla madre, che quando la figlia cantava provava sensazioni mai vissute prima.

Alle Audition la concorrente ha presentato prima di tutto La Vie En Rose, celeberrimo pezzo in francese di Edith Piaf, ma il momento migliore della serata è stato quello in cui, in duetto con il coach Gigi d’Alessio, Annamaria ha cantato Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Una canzone talmente intensa, quest’ultima, da aver fatto commuovere l’anziana concorrente ma anche gli stessi giudici e Antonella Clerici.

La scelta

Annamaria, alla fine, ha deciso di andare nella squadra di Clementino, l’unico personaggio ad avere nela sua data di nascita il numero 3, che a quanto pare è il numero fortunato della concorrente (è nato il 21 dicembre, quindi 2+1). Qui sotto il video della sua Audition.