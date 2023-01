Antonella Clerici infuriata con un conduttore Rai: "Non ha gradito..."

Antonella Clerici infuriata con un conduttore Rai: c'entra The Voice Senior, che salta una messa in onda.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Antonella Clerici sarebbe infuriata con un conduttore Rai.

In ballo c’è il programma The Voice Senior, costretto a saltare un turno per lasciare spazio al collega.

Antonella Clerici infuriata con un conduttore Rai

The Voice Senior, con al timone Antonella Clerici, sta registrando ascolti ottimi. Il talent Rai ha raccolto 3,7 milioni di telespettatori la prima puntata (23,26% di share) e 4,1 milioni (23,80% di share) nella seconda. Nonostante tutto, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di annullare la messa in onda del 27 gennaio per lasciare spazio ad un altro conduttore Rai.

Stiamo parlando di Fabio Fazio che, in occasione della Giornata della Memoria, andrà in scena con uno speciale.

Antonella Clerici: Fabio Fazio scippa il suo posto

Su Davide Maggio si legge:

“In verità, l’appuntamento con Fazio avrebbe dovuto limitarsi allo slot orario occupato ogni sera da Amadeus, invece sforerà fino alla 22:30. Giocoforza, niente The Voice Senior e, stando a quanto ci risulta, Antonella Clerici non ha affatto gradito questa variazione last minute, dopo aver già lamentato una scarsa promozione del suo programma. The Voice Senior, dunque, salta un turno, che però recupererà subito con un raddoppio. Nella settimana che precede un altro stop causa Festival di Sanremo, lo show andrà in onda con due puntate nel giro di 48 ore: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1″.

The Voice Senior raddoppia

La terza puntata di The Voice Senior, invece che andare in onda il 27 gennaio tornerà mercoledì 1 febbraio. Viale Mazzini, per farsi perdonare da Antonella Clerici, concede al format il doppio appuntamento settimanale. La quarta messa in onda, infatti, è fissata per venerdì 3 febbraio. Il 27 gennaio, invece, andrà in scena lo speciale condotto da Fabio Fazio e Liliana Segre e subito dopo il film Un Sacchetto di Biglie.