Temperature in picchiata: il freddo si fa sentire con il ciclone extratropicale, ecco le previsioni meteo

L’arrivo della perturbazione numero 6 di settembre porterà piogge diffuse e un calo delle temperature in Italia, dando origine a un vortice mediterraneo nel weekend.

Meteo sulla penisola: l’estate è finita?

Una nuova perturbazione porterà instabilità e piogge, inizialmente nel Centro-Nord, poi creerà un sistema ciclonico con venti intensi e temperature più basse nel weekend, mettendo fine al caldo fuori stagione e portando un clima autunnale, soprattutto al Sud, entro domenica.

Quindi a partire da venerdì, un sistema perturbato influenzerà le condizioni meteo in tutta l’Italia, causando piogge diffuse e un significativo calo delle temperature. Nel weekend, si svilupperà un vortice mediterraneo nelle vicinanze della Penisola.

Previsioni meteo: venerdì 22 settembre e il week end

Per la giornata di venerdì 22 settembre, ci sarà cielo coperto al Nord con piogge, sole e nuvole al Centro. Temperature varie, vento meridionale.

Per la giornata di sabato 23 settembre: temporali in Nord-Est, Lazio, Adriatico Centrale, Campania, Sicilia occidentale. Rovesci isolati al Centro-Nord, peggioramento notturno al Sud. Temperature in calo.

Domenica 24 settembre: un vortice ciclonico a causa della sesta perturbazione, porta instabilità al Centro-Sud con rovesci e temporali, più leggeri sul Tirreno.