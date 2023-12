In arrivo la ricetta medica digitale, che prenderà il posto di quella cartacea. L’approvazione del disegno di legge cambia tutto, con l’obiettivo di trasformare il sistema delle prescrizioni mediche, abbandonando definitivamente le vecchi ricette.

Nuova ricetta medica, cosa cambia

Cambia con il nuovo decreto legge, il sistema delle prescrizioni mediche e la novità più importante è sicuramente l’abbandono della tradizionale ricetta medica cartacea.

Ci sono però anche altre novità, come l’assenza del nome del paziente. La ricetta medica è di certo il pilastro della pratica medica ma ora il formato diventerà interamente digitale.

Questa innovazione in realtà è stata introdotta durante la pandemia ma ora diventerà la prassi.

La digitalizzazione non si limita sol a un tipo di farmaco o trattamento ma ricopre tutte le prescrizioni, infatti l’articolo 4 della misura chiarisce che verranno presi in considerazione anche i presidi per pazienti cronici e con patologie invalidanti, i servizi riabilitativi e appunto tutte le prescrizioni farmaceutiche e le varie terapie.

Ampia applicazione per la nuova ricetta medica

La nuova ricetta medica in formato digitale potrà essere applicata ampiamente, sia per quanto riguarda il Sistema Sanitario Nazionale che per i farmaci delle ricette bianche, ovvero quelle non rimborsate dallo Stato.

Fra i cambiamenti approvati con la firma del decreto: la ripetibilità con ricetta per i pazienti con malattie croniche o invalidanti in modo da avere ricette valide 1 anno senza recarsi sempre dal medico, non sarà più obbligatorio inserire il nome del paziente ma serve il solo codice fiscale, le terapie saranno personalizzate in modo più dettagliato, i pazienti potranno accedere facilmente alle prescrizioni in qualsiasi momento.

Una volta emessa, la ricetta viene memorizzata e ha un codice alfanumerico che sostituisce quello a barre tradizionale. Questo viene inviato al paziente, che potrà acquistare i farmaci in tutto il territorio nazionale senza ulteriori costi per il cambio di regione.