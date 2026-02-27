Addio a Franky, la pappagallina che seguiva il ciclista Michele Scarponi negli allenamenti. Il volatile è morto in un incendio. I dettagli.

Addio a Franky, è morta in un incendio la pappagallina che seguiva Michele Scarponi

E’ morta in un incendio Franky, la pappagallina che seguiva il ciclista Michele Scarponi negli allenamenti. Il volatile è morto nell’incendio scoppiato nell’azienda di Filottrano (Ancona), azienda che smaltisce rottami e nella quale Franky è rimasta imprigionata. L’animale apparteneva a Giacomo Luchetta, amico di Scarponi ed era ormai diventato un simbolo per la cittadina di Filottrano. Si indaga sulle cause che hanno scatenato il rogo nel quale è morta Franky, forse si è trattato dell’esplosione di una batteria ma nessuna pista è esclusa.

Franky e Michele Scarponi: un legame speciale

Franky era diventata un fenomeno sul web, volava sempre accanto al ciclista Michele Scarponi, vincitore del Giro D’Italia nel 2011 e morto tragicamente nel 2017 travolto da un furgone mentre si allenava. A volte il volatile si posava sul manubrio, altre volte sulle spalle di Scarponi, come mostrato in diversi video. Un anno dopo la morte del ciclista, Franky era stata investita da un’auto e si era fratturata l’ala destra. Dopo le cure era tornata a volare come prima.