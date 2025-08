Kelley Mack, attrice nota per il ruolo di Addy nella nona stagione della celebre serie tv “The Walking Dead“, è morta a soli 33 anni. A darne la notizia la sorella.

Addio a Kelley Mack, attrice di “The Walking Dead”: è morto a soli 33 anni

I tanti fan della nota serie tv “The Walking Dead“, non possono non ricordarsi nel personaggio di Addy, abitante della colonia Hilltop, nella nona stagione della serie.

A interpretarla Kelley Mack, che purtroppo è morta a soli 33 anni a Cincinnati, dove era nata. A darne la triste notizia la sorella Kathryn: “è con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervente è transitata nell’aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare. Ci mancherà in un modo che le parole non possono esprimere. Kelley vorrebbe che sapeste quanto vi ha amato. E io, come sua sorella, voglio che sappiate quanto è stata coraggiosa, soprattutto quanto ha deciso di compiere il salto per ricongiungersi con Dio. Sono così fiera di lei. Dannatamente fiera.”

Addio a Kelley Meck: di cosa era malata l’attrice

Kelley Mack, attrice nota per i suoi ruolo in “The Walking Dead” e “Chicago Med”, è morta a soli 33 anni. Kelley è morta a causa di complicazioni derivanti da un glioma del sistema nervoso centrale, ovvero una neoplasia cerebrale che origina nel cervello o nel midollo spinale e che compromette progressivamente le funzioni neurologiche. Lo scorso gennaio la stessa attrice aveva condiviso con i suoi fan il percorso terapeutico che aveva intrapreso. I funerali di Kelley Mack si svolgeranno in Ohio il prossimo 16 di agosto.