Una notizia che i fan non si aspettavano, quella comunicata da Adele sui social. La cantante ha dei problemi di salute ed è costretta a fermarsi. I medici le hanno imposto di bloccare le esibizioni dal vivo.

Adele avrebbe dovuto concludere il suo tour il prossimo 15 giugno, ma è stata costretta ad interromperlo con mesi di anticipo a causa di problemi di salute. L’annuncio è arrivato dalla stessa artista, che ha ammesso che sono stati i medici a imporle lo stop.

Via social, Adele ha annunciato:

“Purtroppo sono costretta a fermarmi e a mettere in pausa le mie esibizioni in programma a Las Vegas. Stavo già male verso la conclusione delle ultime tappe prima delle festività, e lo sono stata anche durante tutta la pausa. Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero e ora sono di nuovo malata, e sfortunatamente tutto questo ha messo a dura prova anche la mia voce”.