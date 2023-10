Adele si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua dipendenza dall’alcol. E’ stata un’alcolista dall’età di 20 anni e adesso che ha smesso di bere, anche se sono solo 3 mesi, si rende conto di quanto possa mancarle tenere una bottiglia di vino tra le mani.

Sono tre mesi che Adele non tocca una goccia d’alcol. Il suo percorso, considerando che la dipendenza è iniziata quando aveva solo 20 anni, è ancora molto lungo. In occasione di questo primo, seppur piccolo traguardo, la cantante ha voluto confidarsi con i fan: “Ho smesso di bere… forse tre mesi e mezzo fa…“.

Adele ha raccontato:

“È noioso. Voglio dire, oh mio Dio, è noioso . Sono stata letteralmente al limite dell’alcolismo per buona parte dei miei 20 anni, ma mi manca così tanto. Ho eliminato anche la caffeina”.

Poi, rivolgendosi ad uno spettatore seduto in platea, ha esclamato: “Quindi, goditi il tuo whisky sour. Sono molto, molto gelosa“. Ha proseguito:

“Sono sempre stato molto affascinata dall’alcol . È ciò che ha tenuto lontano mio padre da me. Quindi ho sempre voluto sapere cosa ci fosse di così bello”.

Infine, Adele ha voluto svelare anche che la dipendenza dall’alcol l’ha portata a bere quattro bottiglie di vino al giorno. Ha raccontato:

“Ricordo quando sono arrivata qui in Covid, in isolamento. Erano le 11 del mattino e avevo sicuramente quattro bottiglie di vino, come tutti noi. Nel 2020 ho detto che volevo pubblicare il mio album. Ed eravamo tutti a casa, praticamente ubriachi”.