La star di ‘Mamma, ho perso l’aereo‘ è stata fermata il 10 dicembre a Camarillo, California, con l’accusa di aver tentato di adescare una escort. Le autorità hanno inflitto solo una multa, senza procedere all’arresto, e non sono arrivate dichiarazioni né dall’attore né dai suoi rappresentanti.

Star di ‘Mamma ho perso l’aereo’: recenti vicende personali e progetti creativi

Negli ultimi mesi, Daniel Stern ha affrontato alcune difficoltà personali. Lo scorso ottobre è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Somis, sempre nella Contea di Ventura, a seguito di un’emergenza medica.

Parallelamente alla sua carriera cinematografica, l’attore si dedica a progetti artistici, come la creazione di una scultura commissionata dai nuovi proprietari della casa che ha fatto da sfondo alle riprese di Mamma, ho perso l’aereo a Winnetka, vicino Chicago. Stern ha dichiarato che l’opera rappresenta un omaggio alla storica abitazione dei McCallister, riprendendo le atmosfere dei film in cui ha interpretato il ladro pasticcione Marv.

Tenta di adescare una escort, la star di ‘Mamma ho perso l’aereo’ fermata in un albergo

Daniel Stern, celebre per il ruolo di Marv in Mamma, ho perso l’aereo, è stato coinvolto in un episodio giudiziario lo scorso 10 dicembre a Camarillo, in California. Come riportato da TMZ, L’attore è stato fermato dalle autorità con l’accusa di aver tentato di adescare una escort all’interno di un hotel.

Le forze dell’ordine della Contea di Ventura hanno precisato che Stern non è stato arrestato, ma solo multato per un reato classificato come infrazione minore nello Stato della California. Stern e i suoi rappresentanti non hanno rilasciato commenti sull’accaduto.