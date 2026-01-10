Can Yaman arrestato in Turchia: tra la bufera social, le accuse di eccessi, le critiche alla vita privata e l’indagine su droga tra vip . Ecco cosa sta accadendo all'attore.

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge vip, giornalisti e personaggi dello spettacolo di Istanbul. L’arresto, lanciato dai media locali e riportato da Repubblica, farebbe parte di una più ampia operazione.

Can Yaman e lo sfogo sui social: “Sono vecchio, brutto, drogato, alcolizzato”

L’attore turco, amatissimo in Italia, lo scorso agosto aveva pubblicato su Instagram un post durissimo, raccogliendo tutti gli insulti e le accuse ricevute negli ultimi mesi. A torso nudo, Yaman mostrava i suoi allenamenti, come a rispondere con il corpo a chi lo critica per presunti eccessi.

La didascalia, tra ironia e sarcasmo, elencava: “Sono vecchio, sono brutto, sono drogato, sono alcolizzato… Sono innamorato della donna sbagliata” e prosegue: “Tutto quello che faccio è per pubblicità… Sono egocentrico, maleducato. Tradisco, rubo… Cos’altro?”.

Con un gesto di sfida concludeva: “Aspetto gli haters nei commenti, avanti, continuate pure”, affrontando a viso aperto chi lo criticava da mesi, anche per la relazione con Sara Bluma.

Can Yaman arrestato in Turchia: l’indagine e le gravi accuse contro l’attore

L’attore turco Can Yaman sarebbe stato fermato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolgerebbe personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul, come riportato dai media turchi e da Repubblica.

Sarebbe stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. Gli indagati starebbero ora sottoponendosi a test presso l’Istituto di medicina forense per accertare eventuali assunzioni di droghe, mentre la polizia avrebbe eseguito raid notturni in nove locali della metropoli sul Bosforo, arrestando alcuni pusher e i gestori dei club coinvolti nella vendita di sostanze.

L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che, nelle settimane scorse, ha già portato sotto la lente oltre venti tra vip, giornalisti e personaggi dello spettacolo.