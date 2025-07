La fidanzata di Can Yaman, Sara Bluma, denuncia le violenze dell’ex e lotta per vedere il figlio, con lui al suo fianco.

Sara Bluma, attuale fidanzata dell’attore turco Can Yaman, ha deciso di rompere il silenzio e denunciare pubblicamente le violenze subite in passato da un suo ex compagno. Un racconto forte e coraggioso, che ha subito scatenato grande attenzione mediatica. A sostenerla in questo momento difficile è proprio Can Yaman, che le ha dedicato parole d’amore e vicinanza.

Sara Bluma ha affidato ai social un lungo post per raccontare una ferita ancora aperta. Con un messaggio su Instagram, ha denunciato pubblicamente le violenze subite dal suo ex compagno, padre del figlio. Nel suo racconto doloroso, ha accompagnato la testimonianza con una serie di scatti che mostrano i segni visibili della sofferenza, come lividi, escoriazioni e sangue.

“Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno. Durante la mia precedente relazione ho subito delle violenze fisiche e psicologiche“.

Nel suo lungo post ha affermato di aver subito violenze fisiche e psicologiche, aggiungendo che rischiava di affrontarne di peggiori rimanendo con lui. Oggi, denuncia la modella, le viene impedito di vedere il figlio, poiché il padre ostacola i suoi tentativi di incontrarlo. Ha deciso di affrontare la situazione e ha affidato tutto ai suoi avvocati.

Infine, ha rivolto un messaggio a tutte le vittime:

“È giunto il momento di dire basta alla violenza contro le donne. Siamo forti e dobbiamo sostenerci l’un l’altra, perché questo mondo è spesso costruito da e per gli uomini”.

Can Yaman, la fidanzata Sara Bluma accusa l’ex di violenze. L’attore rompe il silenzio

Accanto a lei, in questa difficile battaglia, c’è il compagno Can Yaman. L’attore turco ha condiviso gli stessi scatti nelle sue storie, esprimendo il suo amore e il suo sostegno con parole di vicinanza. Successivamente ha reagito alle accuse di presunto tradimento che circolavano online: