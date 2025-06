Can Yaman, è Sara Bluma la nuova fidanzata: scatta il bacio in pubblico

Can Yaman, è Sara Bluma la nuova fidanzata: scatta il bacio in pubblico

E’ arrivata la conferma ufficiale, Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia! L’attore e modello turco e la dj hanno infatti sfilato insieme, mano nella mano, all’Italian Global Series Festival. Ed è scattato anche il bacio!

Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme: la prima uscita ufficiale

Le voci che ci fosse del tenero tra Can Yaman e Sara Bluma circolavano già da qualche tempo, ma ecco che ora è arrivata la conferma ufficiale: i due stanno insieme! All’Italian Global Series Festival a Rimini, l’attore e modello turco ha infatti sfilato sul red carpet tenendo per mano la dj, ufficializzando così la relazione.

Come detto Can e Sara erano già stati paparazzarti insieme in un locale nel Casertano, dove lei si era esibita. Ma ora è finalmente arrivata la conferma ufficiale, il bell’attore si è quindi fidanzato!

Can Yaman e Sara Bluma ufficializzano la loro storia: bacio in pubblico

Come abbiamo visto, Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme. L’attore turco e la dj di origini algerine hanno infatti sfilato insieme sul red carpet a Rimini ma, non solo, i due si sono anche scambiati un tenero bacio davanti ai fotografi! Dopo la chiacchierata relazione con Diletta Leotta, Can Yaman avrà trovato la donna giusta? Staremo a vedere!