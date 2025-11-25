Can Yaman e Sara Bluma: dalla storia da copertina ai dubbi su una crisi alimentata da indizi social e silenzi inattesi.

Negli ultimi giorni l’attenzione dei fan si è concentrata sulla coppia formata da Can Yaman e Sara Bluma, un legame nato sotto i riflettori e subito diventato oggetto di grande curiosità. Dopo mesi di apparizioni pubbliche e momenti condivisi sui social, alcuni segnali improvvisi hanno però alimentato dubbi e ipotesi di una possibile crisi, attirando ancora di più l’interesse del pubblico.

Can Yaman e Sara Bluma: un amore sotto i riflettori

L’estate 2025 ha trasformato Can Yaman e Sara Bluma in una delle coppie più seguite, complice la loro prima apparizione pubblica all’Italian Global Series Festival. Da quel momento, tra red carpet, eventi mondani e un’incantevole passerella alla Mostra del Cinema di Venezia, i due sembravano vivere una storia idilliaca che aveva conquistato i fan.

Can Yaman e Sara Bluma si sono lasciati? Gli indizi sulla crisi

Tutto appariva in perfetto equilibrio, fino a quando alcuni indizi social hanno iniziato a insinuare i primi dubbi: il reciproco “defollow”, sottolineato da “Chi”, seguito dalla decisione di Sara di chiudere completamente il suo profilo. L’ultimo scatto condiviso insieme, datato 29 ottobre e scattato a Tenerife – dove l’attore turco era impegnato nelle riprese della serie Kaplan – è rimasto l’unica testimonianza recente della loro unione, mentre la loro presenza online è progressivamente svanita.

A gettare ulteriore ombra sulla relazione era arrivata una storia Instagram di Sara Bluma, poi eliminata, in cui compariva una poesia dal tono profondamente introspettivo: “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro… Sto imparando a trattare me stessa con la stessa gentilezza che io do a tutti gli altri”.

Nel frattempo, Can Yaman aveva rivelato a Vanity Fair una visione più matura dei sentimenti: “Le follie dei vent’anni non le fai più… Oggi cerco la semplicità, la casa, la tranquillità”, aggiungendo che “in amore conta come stai tra le quattro mura”. L’attore non aveva nascosto neppure il desiderio di diventare padre: “Quest’anno ci ho pensato più del solito. Ma la mia vita è complicata: viaggio sempre, vivo sui set”.

Dichiarazioni che, lette oggi, sembrano aggiungere nuovi interrogativi a una vicenda sentimentale che resta avvolta nel mistero.