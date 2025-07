Can Yaman, proposta di matrimonio a Sara Bluma in arrivo? Fan impazziti

Il noto attore turco Can Yamal e la neo fidanzata Sara Bluma pronti al matrimonio? Tutto sull’ultima indiscrezione.

Can Yamal e Sara Bluma: amore a 5 stelle

L’attore turco Can Yamal e la Dj Sara Bluma sono attualmente in vacanza in Turchia e sembrano davvero molto uniti e innamorati. L’attore si è confidato con il Settimanale Oggi, asserendo che la loro è “una storia d’amore importante“.

Can e Sara si sono conosciuti al concerto e sono usciti alla scoperto come coppia durante l’Italian Global Series Festival di Rimini. La 31enne Dj, inoltre, stava uscendo da una situazione complicata, infatti ha mostrato su Instagram alcune foto con dei lividi, sostenendo che la sua precedente relazione, ovvero quella con il padre di suo figlio, era tossica, in quanto è stata vittima di violenze, sia fisiche sia psicologiche. Ma ora una per Sara una splendida notizia, fiori d’arancio in vista?

Can Yaman e Sara Bluma, matrimonio in arrivo? Il retroscena inaspettato

Al Settimanale Oggi, Can Yamal ha rivelato che chiederà presto a Sara Bluma di sposarlo: “le chiederò la mano anche ufficialmente questi giorni.” Il bell’attore turco, dopo la storia con Diletta Leotta, è quindi pronto a convolare a nozze. Yamal, inoltre, qualche giorno fa ha voluto mettere a tacere alcune voci, come quella che lui e Sara si sarebbero messi insieme quando lei stava ancora con il padre del figlio: “ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno non è mai stato mio amico.”