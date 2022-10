Adolescente accoltellata al parco di notte, trovata di mattina da un dogsitter: arrestato 17enne

Una ragazza adolescente è stata aggredita da un 17enne armato di coltello, che l'ha pugnalata più volte alla schiena: ritrovata il giorno dopo al parco

Ha vissuto una vera e propria notte da incubo, un’adolescente che intorno alle 2 di notte, è stata aggredita da un 17enne a Benhall, nella regione del Suffolk, a nord-est di Londra. La giovane si trovava, in quel momento, in un parco, ed è stata colpita più volte alla schiena dal coltello brandito dal ragazzo.

La ragazza è stata aggredita per motivi ancora tutti da verificare, ma, con tutta probabilità, da un ragazzo che conosceva. Al momento l’unico sospetto rimane un 17enne della zona che avrebbe condotto la giovane al parco, per poi colpirla diverse volte alla schiena con un coltello. La ragazza è stata poi abbandonata a terra nel parco per tutta la notte, fino al mattino successivo.

La mattina presto un dogsitter che stava portando a spasso i suoi cani ha ritrovato il corpo della giovane e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L’intervento della Polizia

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza, ma anche una macchina della Polizia, con gli agenti che hanno iniziato subito ad indagare sul caso. Da quanto si apprende, secondo quanto dichiarato dai poliziotti: “La vittima e il sospettato si conoscono e in questo momento la polizia tratta il caso come un incidente isolato, senza quindi una minaccia più ampia per il pubblico.”