Un aereo ha disegnato una enorme “N” di Napoli in un cerchio sui cieli del Golfo per celebrare lo scudetto.

Un aereo ha disegnato una N di Napoli gigante nei cieli del Golfo, nella giornata di ieri, martedì 9 maggio. Una rotta spettacolare per celebrare lo scudetto.

Aereo disegna una “N” di Napoli gigante in cielo nel Golfo

Un aereo ha disegnato una N di Napoli gigante nei cieli del Golfo, nella giornata di ieri, martedì 9 maggio 2023. Una rotta spettacolare, che è stata immortalata sul sito Flightradar24, che traccia i voli di tutti gli aerei. Un modo per celebrare in modo davvero unico il terzo scudetto del Napoli. L’aereo che ha compiuto l’opera è un Tecnam P-2008JC, un velivolo ad ala alta, mono-motore, biposto, costruito in Italia, della Tecnam Flight Academy. L’aereo è decollato da Capua alle 15.02 ed è atterrato alle 16.40, volando per un’ora e 38 minuti, disegnando una gigante N in un cerco, logo del Napoli.

L’immagine è diventata virale

L’immagine della rotta è diventata virale tra i tifosi azzurri, che stanno continuando a condividerla sulle chat e sui social. Tecnam è una società specializzata nelle costruzioni aeronautiche, con sede a Napoli e base a Capua, in provincia di Caserta, che fa voli di addestramento. Quest’anno ha compiuto 75 anni dalla fondazione. Il sito Flightradar24 nei giorni scorsi era stato preso d’assalto dai tifosi azzurri per assistere in diretta al rientro a casa del Napoli dopo la partita giocata a Udine. Il volo usato dai calciatori era risultato seguitissimo sul sito.