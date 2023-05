Perchè la maglia presentata dal Napoli per lo scudetto è illegale in Serie A e Champions League

Perchè la maglia presentata dal Napoli per lo scudetto è illegale in Serie ...

le nuove divise del napoli ideate da De Laurentiis per la festa scudetto sono illegali per la Serie A e la Champions League

Dopo 33 anni di attesa il Napoli ha finalmente vinto il terzo scudetto della sua storia. La squadra di Spalletti ha dominato la Serie A dalla prima giornata e si è laureata vincitrice con ben 5 partite di anticipo. Per festaggiare l’incredibile traguardo, il presidente De Laurentiis ha progettato delle magliette speciali che celebrano ogni giocatore.

Napoli, perché le maglie personalizzate sono illegali in Serie A e Champions League

I festeggiamenti a Napoli vanno avanti ormai da una settimana, ma i calciatori azzurri hanno dovuto aspettare il triplice fischio di Napoli-Fiorentina per poter sfilare al centro del Maradona. Ogni giocatore si è presentato con indosso una maglia celebrativa che ritraeva quattro stampe con la propria immagine. Una scelta azzeccata per una maglia di questo tipo che, però, fissa un limite per la prossima stagione. I regolamenti della FIGC e della UEFA, infatti, sono chiari: queste divise non potranno essere utilizzate in nessuna gara ufficiale.

I motivi dietro al divieto: cosa dice il regolamento

Da regolamento, infatti, tutti i giocatori di movimento di una stessa squadra (escluso dunque il portiere) devono indossare la stessa maglietta durante le partite. Non sarà consentito, quindi, ai napoletani usare una maglietta con le proprie foto personali stampate sopra. Anche l’UEFA fa rispettare questa regola: “Tutti i calciatori di movimento devono utilizzare divise da gioco identiche tra loro fatta eccezione per il diverso nome e numero del tesserato.” Inoltre è specificato che- “Il motivo deve essere non-pittorico, per esempio non può contenere immagini, illustrazioni o altri simboli.”