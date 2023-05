Vestono un asino con la maglia del Napoli e lo fanno sfilare per strada: denunciati

La gioia per il risultato calcistico ha innescato molte decisioni e promesse da mantenere ma quella di alcuni cittadini che vestono un asino con la maglia del Napoli e lo fanno sfilare per strada è piaciuta poco. La decisione di alcuni tifosi partenopei di festeggiare lo scudetto maltrattando l’animale ha innescato non poche polemiche. L’asino è animale “totem” del Napoli calcio, questo è noto, ma non per questo si deve maltrattare un asino vero.

Vestono un asino con la maglia del Napoli

Ecco perché sull’asino vestito d’azzurro per festeggiare lo Scudetto del Napoli e fatto sfilare in strada a bordo di un furgoncino non sono mancate polemiche ed iniziative. I responsabili sarebbero stati identificati e denunciati per maltrattamento di animali. E l’animale? L’asino che era stato ripreso dai telefonini di quelli che erano in strada, sarebbe finito sotto sequestro. Da quanto si apprende l’equino pare sia stato condotto in un maneggio della provincia di Benevento. Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana, ne ha dato menzione ripresa poi sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’Alleanza Verdi-Sinistra.

Borrelli: “Nessuna scusa per condotte barbare”

E Borrelli ha precisato: “Continuo a ribadire che i festeggiamenti non devono essere una scusa per comportamenti barbari e per la tortura di poveri animali, è da balordi utilizzare un asinello e trasformarlo in un oggetto da esibire trionfanti senza tener conto che si tratti di un essere vivente con le sue peculiarità ed esigenze”. E ancora: “Il povero animale colorato di azzurro e bardato con le bandiere della squadra del Napoli Calcio è stato immobilizzato e portato in trionfo per le strade della città nei giorni di maggiore entusiasmo per la vittoria dello scudetto. Siamo felici di apprendere che ora si trovi in un maneggio, e ci auguriamo che per i responsabili vengano previste pene severissime”.