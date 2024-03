Una notte non semplice all’aeroporto di Trapani Birgi, come riportano i colleghi di LaSicilia. Un tornado ha causato molti danni. Scopriamo cos’è accaduto e qual è la situazione attuale.

Tornado all’aeroporto di Trapani Birgi

Tanti i danneggiamenti che ci sono stati alla struttura aeroportuale per via del tornato che si è abbattuto in Sicilia. In particolare, si sono contate delle raffiche di vento di ben 150 chilometri orari. Tra i danni riportati all’aeroporto di Trapani problemi alle coperture, alle segnaletiche, agli alberi ed ad alcuni dei mezzi che erano presenti.

Trapani Birgi, voli garantiti?

Da quanto è emerso, Airgest sta lavorando al fine di poter garantire le regolari operazioni di routine presso l’aeroporto. Gli operatori, con l’aiuto dei vigili del fuoco, stanno creando dei percorsi alternativi per gli aerei.

Le parole di Ombra di Airgest

Invitiamo i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura.

Queste sono le parole di Salvatore Ombra, il presidente di Airgest, l’aeroporto di Trapani Birgi.

Probabilmente nelle prossime ore ci saranno delle ulteriori informazioni al riguardo.