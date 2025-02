Affari tuoi: il siparietto tra Lupo e De Martino infiamma il web

Il gioco e le emozioni della Toscana

La puntata di Affari tuoi andata in onda su Rai 1 ha visto come protagonista Chiara, una concorrente toscana che ha portato sul palco non solo la sua determinazione, ma anche il supporto della madre Donatella. Il pacco estratto, il numero 14, ha dato il via a una serie di scelte strategiche che hanno tenuto incollati gli spettatori al teleschermo. La tensione è aumentata quando Chiara ha deciso di accettare la proposta del dottore, cambiando il pacco con il numero 5, seguendo il consiglio dell’opinionista Lupo.

Il siparietto tra Lupo e De Martino

Il momento clou della serata è stato senza dubbio il siparietto tra Lupo e il conduttore Stefano De Martino. Durante la trasmissione, Lupo ha rivelato di essere stato recentemente rimproverato da uno statistico per i suoi