Affiliate Marketing: come guadagnare online

Quali sono gli step fondamentali sviluppare un sito web performante e per iniziare a guadagnare attraverso l'affiliate marketing?

L’Affiliate Marketing è considerato come uno degli strumenti che vengono utilizzati dai marketer per riuscire a guadagnare online. Se intendi guadagnare tramite il tuo sito web continua a leggere la nostra guida.

Numerose sono le persone che guadagnano ogni anno grazie al loro business online. Possiamo dire che si tratta di un mercato al quale è possibile accedervi grazie ad un computer ed una connessione internet, ma per poter ottenere guadagni è necessario sviluppare il proprio sito web.

Guadagnare con il proprio blog: passaggi fondamentali

Vediamo quali sono gli step fondamentali sviluppare un sito web performante.

Individuare la nicchia

Chi intende guadagnare online deve individuare la propria nicchia di prodotti. Si consiglia di scegliere una nicchia che sia di proprio interesse poiché bisognerà popolare il sito di contenuti di qualità.

Scegliere il dominio e acquistare l’hosting

Bisogna scegliere ed acquistare il dominio, e l’hosting, che dovrà essere associato al blog; per intenderci il dominio è il nome del sito web.

Sviluppare il sito web

Dopo aver acquistato dominio e hosting si può procedere con lo sviluppo del sito web. In tal caso è possibile affidarsi ad un web designer che deve realizzare un sito veloce e facilmente navigabile.

Ricercare le keyword

Per riuscire a posizionare il proprio sito web nei primi risultati dei motori di ricerca si consiglia di effettuare una ricerca approfondita delle keyword che devono essere utilizzate negli articoli.

Redazione degli articoli e creazione del calendario editoriale

Una volta che è stata individuata la lista delle kw si può procedere con la scrittura degli articoli. Si consiglia di affidarsi ad un SEO Specialist per riuscire a ottimizzare il sito web. Seguendo tali passaggi e si riuscirà a guadagnare tramite l’Affiliate Marketing. A tal proposito si consiglia di visionare uno dei principali siti dedicati al mondo affiliate AffiliatePro di Giannicola Montesano.

Cos’è l’Affiliate Marketing?

Si può affermare che l’Affiliate Marketing è quello strumento di marketing che consente alle aziende di vendere i propri beni e/o servizi tramite i siti web esterni (meglio conosciuti come affiliati). Questi siti web in cambio ottengono delle provvigioni, o più precisamente, una commissione in percentuale su ogni vendita che viene generata.

In altre parole, se il tuo sito web ha un traffico qualificato può generare maggiori vendite.

Vediamo, quindi, quali sono le figure coinvolte nel processo, come funziona questa tipologia di marketing, come si ottengono i guadagni.

Soggetti coinvolti nell’Affiliate Marketing

Per Affiliate Marketing si intende quell’accordo commerciale che viene sottoscritto tra due oppure tre soggetti:

Advertiser – chiamato anche merchant , è l’azienda che fornisce i beni ed i servizi

– chiamato anche , è l’azienda che fornisce i beni ed i servizi Affiliato – meglio conosciuto come “publisher”, è il venditore, che propone i beni e i servizi dell’Advertiser

Molto spesso tra l’Advertiser e il Publisher vi è il Network di affiliazione, ovvero, quella struttura che si occupa di regolare tutte le transazioni tra le parti.

Come funziona l’Affiliate Marketing?

Per riuscire a comprendere l’affiliazione è necessario capire come funziona il sistema di provvigioni.

L’azienda fornisce all’affiliato una percentuale su ogni conversione effettuata per il prodotto e/o servizio proposto. La rendicontazione delle vendite effettuate viene fatta in genere ogni mese e il pagamento all’affiliato (tramite bonifico bancario) viene emesso al raggiungimento di una determinata soglia.

La pubblicità online si basa su un concetto considerato davvero molto semplice, infatti, per ogni click generato dagli utenti, il publisher ottiene un compenso. Per riuscire ad ottenere guadagni consistenti è necessario che il blog abbia milioni di lettori.

Si precisa che non si ottengono guadagni solo con un click, è possibile infatti guadagnare anche quando un utente compila un form di contatto e rilascia i propri dati.

I programmi di affiliazione forniscono anche dei report dettagliati, giornalieri o mensili, che permettono di comprendere quali sono le entrate che provengono dal proprio sito web.