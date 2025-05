Un calo significativo nell’affluenza

La terza e ultima rilevazione dell’affluenza alle amministrative, che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia, ha registrato un preoccupante 43,85% di partecipazione degli aventi diritto. Questo dato, comunicato dal Viminale attraverso il portale Eligendo, segna un netto calo rispetto al 49,52% dell’ultima tornata elettorale.

La diminuzione della partecipazione al voto è un fenomeno che solleva interrogativi sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e sulla loro volontà di partecipare attivamente alla vita politica.

Analisi dei dati per città

Analizzando i dati a livello locale, emergono situazioni allarmanti. A Genova, ad esempio, l’affluenza è scesa al 39,15%, un calo di quasi 5 punti rispetto al 44,17% registrato nell’ultima consultazione, che si era svolta solo di domenica. Taranto ha subito un crollo ancor più drammatico, con un’affluenza del 44,49%, quasi 8 punti in meno rispetto al 52,28% della precedente tornata. Anche Matera, pur superando il 50%, ha visto un decremento, registrando un 50,17% contro il 53,41% di Ravenna, che ha lasciato sul campo circa 3 punti e mezzo rispetto al 41,40% dell’ultima volta.

Implicazioni per il futuro politico

Questi dati non possono essere ignorati. Un’affluenza così bassa potrebbe riflettere un crescente disinteresse verso la politica locale e una mancanza di fiducia nei candidati e nelle loro promesse. È fondamentale che i partiti politici e le istituzioni si interrogano su come riattivare l’interesse dei cittadini verso il voto. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere le ragioni di questo calo e per sviluppare strategie che possano riportare i cittadini alle urne. La democrazia si nutre della partecipazione, e senza di essa, il futuro politico del paese potrebbe essere in pericolo.