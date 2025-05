Affluenza alle urne in Basilicata: dati e tendenze delle elezioni comunali

Analisi dell'affluenza alle elezioni comunali in Basilicata e confronto con il passato

Affluenza alle urne: un calo rispetto al passato

Le elezioni comunali in Basilicata hanno registrato un’affluenza alle urne che si attesta al 34,67%, in lieve diminuzione rispetto al 35,93% delle precedenti consultazioni. Questo dato, che comprende gli otto comuni coinvolti, evidenzia una tendenza generale di disinteresse da parte degli elettori, un fenomeno che si sta manifestando in diverse regioni italiane.

A Matera, in particolare, l’affluenza si è fermata al 36,26%, rispetto al 37,74% del 2020, quando si votò sempre su due giorni.

Comuni e affluenza: Montalbano Jonico in testa

Tra i comuni lucani, Montalbano Jonico si distingue per aver registrato l’affluenza più alta, con un 38,19%. Questo dato potrebbe riflettere un maggiore coinvolgimento della comunità locale e una mobilitazione più efficace da parte dei candidati. Al contrario, i comuni di Potenza e Matera mostrano un calo significativo, con Potenza che segna un 32,06% e Matera un 35,67%. Questi numeri pongono interrogativi sulle strategie di coinvolgimento degli elettori e sull’efficacia delle campagne elettorali.

Prossimi passi e considerazioni finali

Le urne rimarranno aperte fino alle ore 23 di oggi e domani, dalle 7 alle 15, per i comuni di Atella, Lavello, Senise, Tolve, Bernalda e Irsina. Sarà interessante osservare se l’affluenza finale potrà recuperare terreno rispetto ai dati attuali. La diminuzione dell’affluenza è un tema che merita attenzione, poiché potrebbe riflettere un crescente scetticismo nei confronti della politica locale e una disconnessione tra i cittadini e le istituzioni. È fondamentale che i futuri amministratori locali si impegnino a ristabilire un dialogo con la comunità per invertire questa tendenza.