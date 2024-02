Afragola: operaio precipita da tre metri e muore

Nella mattinata odierna, un tragico incidente sul lavoro ha portato alla morte di Pasquale Pispico, un operaio di 35 anni ad Afragola, in provincia di Napoli. L’uomo è caduto da un edificio, in fase di ristrutturazione, sito in via San Marco, precipitando al suolo in modo fatale nonostante i soccorsi tempestivi. Le autorità competenti, guidate dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, sono attualmente impegnate nelle indagini per comprendere appieno le circostanze di questo dramma.

Morte operaio sul lavoro, la dinamica dell’incidente

Inizialmente, vi è stata una confusione riguardo al luogo dell’incidente, con un riferimento errato a via Amalfi a Casalnuovo, ma le autorità hanno confermato che il dramma si è invece consumato ad Afragola. La dinamica precisa dell’evento deve ancora essere determinata, ma secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo sia caduto da un’altezza di circa tre metri.

Operaio morto, soccorsi tempestivi e la corsa in ospedale

Dopo l’impatto, i colleghi hanno prontamente soccorso la vittima e l’hanno trasportata alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il 35enne è giunto in ospedale già privo di vita. Le autorità stanno ora svolgendo approfonditi accertamenti sul cantiere di via San Marco, valutando le condizioni lavorative degli operai coinvolti e l’inquadramento contrattuale della vittima.

Questo tragico evento mette in luce l’importanza di garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori. È fondamentale che vengano prese tutte le misure necessarie per evitare incidenti simili in futuro e per assicurare un ambiente lavorativo sicuro per tutti.