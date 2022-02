Agenzia delle Entrate, al via i controlli anti-evasione sui conti correnti e sulle carte di credito

Agenzia delle Entrate, al via i controlli anti-evasione. Conti correnti e carte di credito monitorati con l'arrivo del decreto del ministero dell'Econ

Agenzia delle Entrate, controlli anti-evasione su conti correnti e carte di credito. Arriva l’ok del Garante della Privacy per l’incrocio tra banche dati per scoprire chi froda il Fisco.

Agenzia delle Entrate, controlli anti-evasione

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza avranno a disposizione una lista di contribuenti da controllare, classificati in base al rischio.

Entro la fine di marzo 2022 è infatti previso il decreto del Ministro dell’Economia e l’aumento di lettere di compliance per mettersi in regola con le tasse.

Controlli anti-evasione dell’Agenzia delle Entrate: come funziona

Grazie ad alcuni algoritmi verranno creati due liste, dette “dataset”, di cui la prima sarà di analisi. In base a criteri di rischio fiscale definiti, l’Agenzia delle Entrate potrà analizzare se in un determinato gruppo esista rischio di evasione.

Nella seconda lista, detta di controllo, ci saranno invece i contribuenti che possiedono uno o più rischi fiscali. Questi potranno essere oggetto di attività di controllo o di stimolo all’adempimento spontaneo.

Agenzia delle Entrate e controlli anti-evasione: la lista nera

Il Fisco conserverà la lista nera per dieci anni ma, fino al controllo effettivo, tutti gli utenti presenti avranno nomi di fantasia. Per il database, il Garante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate un’indicazione sulle banche dati che si vogliono utilizzare, soprattutto in merito alle detrazioni per spese sanitarie.