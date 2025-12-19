Aggressione in centro a Treviso: Luigi Bacialli, direttore di Medianordest, soccorso in ospedale

Venerdì 19 dicembre, un episodio di violenza ha colpito il centro storico di Treviso, coinvolgendo Luigi Bacialli, direttore della rete televisiva Medianordest. Il giornalista di 71 anni è stato aggredito mentre si trovava a passeggio con i suoi cani, un momento che, purtroppo, si è trasformato in una situazione di paura e preoccupazione.

La dinamica dell’aggressione

L’incidente è avvenuto nei pressi di via Cornarotta, a pochi passi dalla residenza di Bacialli. Secondo le prime ricostruzioni, il giornalista stava portando a spasso i suoi cani quando è stato avvicinato da un uomo di circa 40 anni in bicicletta. Quest’ultimo ha accusato Bacialli di aver fatto urinare uno dei suoi cani sul portone di casa sua. Nonostante le scuse del giornalista, che ha cercato di rimediare spruzzando acqua sul portone, la situazione è degenerata rapidamente.

Le conseguenze dell’aggressione

Il presunto aggressore, dopo aver rivolto insulti a Bacialli, lo ha spinto violentemente contro un muro, provocandogli ferite alla testa. Dopo l’incidente, il personale del Suem 118 è intervenuto e ha trasportato il giornalista al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello per accertamenti. Le ferite riportate da Bacialli sono ora oggetto di valutazione clinica, ma fortunatamente non sembrano essere gravi.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente dopo l’aggressione, stanno attualmente indagando sulla dinamica dei fatti. Gli investigatori della questura di Treviso stanno cercando di identificare l’aggressore, che si è dileguato dopo l’atto violento. La zona in cui è avvenuta l’aggressione è dotata di numerose telecamere di sorveglianza, il che potrebbe fornire elementi utili per risalire all’identità del responsabile.

Il contesto della violenza a Treviso

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza urbana che ha colpito Treviso negli ultimi tempi. Il sindaco Mario Conte ha espresso la sua preoccupazione per la serie di aggressioni che hanno interessato la città, sottolineando l’importanza di un dialogo comunitario per affrontare queste problematiche. Conte ha visitato il luogo dell’aggressione e ha invitato i cittadini a riflettere sulle cause di questo clima di tensione.

Il profilo di Luigi Bacialli

Luigi Bacialli è una figura di spicco nel panorama giornalistico del Nordest italiano. Con una carriera che abbraccia diversi decenni, attualmente dirige i notiziari di Antenna3, Rete Veneta e Telenordest, emittenti che fanno parte del gruppo Medianordest, di proprietà della famiglia Jannacopulos. Bacialli ha ricoperto anche importanti ruoli in altre testate, come il Gazzettino di Venezia e il Giornale di Vicenza, e è presidente della Fondazione Veneto Film Commission.

La sua aggressione ha suscitato un’ondata di solidarietà da parte di colleghi e cittadini, che si sono uniti nel condannare la violenza e nel sostenere il giornalista in questo momento difficile. La comunità attende ora ulteriori sviluppi dalle indagini, sperando che simili episodi non si ripetano in futuro.