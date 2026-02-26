A Gela, un episodio di violenza tra studenti ha visto un 16enne colpire con un martello il suo compagno durante la ricreazione all’interno della scuola. Le martellate hanno causato ferite lievi, ma hanno acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza negli istituti scolastici.

Aggressione in una scuola di Gela: 16enne prende a martellate un compagno

Come riportato dal Corriere, nella mattinata di giovedì 26 febbraio, all’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta, un ragazzo di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola di un anno più grande. L’episodio è avvenuto durante la ricreazione, sotto gli occhi di alcuni studenti e di un insegnante che poco prima aveva parlato alla classe di rispetto reciproco e rendimento scolastico. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo: l’aggressore avrebbe affermato, “Mi insultava sempre”.

Aggressione in una scuola di Gela: indagini, contesto e responsabilità

Secondo le verifiche iniziali della polizia, l’aggressore avrebbe portato il martello da casa e sarebbe già noto per episodi di comportamenti aggressivi all’interno dell’istituto. L’episodio ha scosso studenti e personale scolastico, mettendo in luce criticità legate al bullismo e alla gestione della sicurezza. Sono in corso indagini approfondite per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione, stabilire le responsabilità e capire i motivi che hanno portato alla lite degenerata in violenza.

Subito dopo l’accaduto, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e il personale medico del 118. Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso, dove i medici hanno diagnosticato un lieve trauma cranico e applicato quattro punti di sutura. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.