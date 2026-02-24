Un grave incidente ha scosso una scuola della provincia di Savona nella mattinata del 24 febbraio, quando un bambino di 9 anni è precipitato da un terrazzo interno dopo il cedimento della ringhiera a cui era appoggiato. L’episodio ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi e ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

Pietra Ligure, bambino di 9 anni precipita dal terrazzo della scuola: indagini in corso

Restano ancora da chiarire con precisione le circostanze dell’incidente. In base alle prime ricostruzioni, a cedere sarebbe stata la ringhiera del balcone alla quale il bambino si era appoggiato, ma le verifiche tecniche sono tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità.

La procura di Savona ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto, mentre carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato rilievi e accertamenti sul terrazzo dell’istituto. L’episodio, descritto come una caduta “di natura accidentale”, è ora al centro di un’indagine che dovrà stabilire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere le cause strutturali che hanno portato al cedimento della balaustra.

Pietra Ligure, bambino di 9 anni precipita dal terrazzo della scuola: le sue condizioni

Momenti di forte apprensione nella mattinata del 24 febbraio alla scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona, dove un alunno di 9 anni è precipitato da un terrazzino interno dell’edificio. Come riportato da Sky Tg24, il bambino si sarebbe trovato appoggiato alla balaustra che affaccia sul cortile quando, improvvisamente, la struttura avrebbe ceduto, facendolo cadere da un’altezza di circa quattro metri.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le prime cure e per essere stabilizzato. In un secondo momento è stato disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stato sottoposto a visita medica e poi ricoverato nel reparto di rianimazione.

Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, “è vigile e cosciente ma sta proseguendo gli accertamenti in un ambiente protetto”.