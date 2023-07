Auto in fiamme nell'Astigiano: ritrovato su uno dei sedili dai vigili del fuoco il corpo carbonizzato di una persona, non si esclude un gesto estremo da parte della vittima

Tragedia nell’Astigiano. Intervenuti per spegnere l’incendio di una vettura in fiamme, i vigili del fuoco hanno ritrovato all’interno dell’abitacolo il corpo di un uomo completamente carbonizzato.

La scoperta

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 5:30 di venerdì 14 luglio, nel territorio del comune piemontese di Agliano Terme, in strada delle Fontane. Scattato l’allarme attraverso la chiamata di emergenza di un qualche passante che ha notato la vettura andare a fuoco, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Asti è accorsa sul posto e ha provveduto tempestivamente a spegnere le fiamme. Rientrato l’incendio, la drammatica scoperta: nell’abitacolo dell’auto, completamente distrutta, su uno dei sedili il corpo carbonizzato di una persona.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’accaduto insieme ai reparti della Scientifica e il medico legale dell’Asl che ha eseguito una prima valutazione dello stato del cadavere. A seguire, si è cercato di dare un’identità alla vittima passando per l’identificazione della vettura, una Ford vecchio modello. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma i militari sospettano si tratti di un quarantenne della zona. Al momento non si scarta nessuna ipotesi, compresa quella di un gesto estremo da parte della vittima.