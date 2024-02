Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato, in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il giovane è stato accoltellato dalla sorella che adesso deve rispondere del reato di lesioni personali aggravate, anche se gli inquirenti stanno valutando un’incriminazione per tentato omicidio.

16enne accoltellato dalla sorella

Finisce in sangue una lite tra fratello e sorella ad Agrigento: una ragazza di 17 anni ha accoltellato il fratello 16enne fra cuore e polmone, ferendolo gravemente. Secondo quanto si è appreso, l’episodio è avvenuto tra le mura domestiche venerdì 2 febbraio, anche se la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Sul caso indagano i carabinieri, il 16enne si trova ricoverato, in gravi condizioni, all’ospedale di Agrigento, mentre la ragazza dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate, anche se le forze dell’ordine stanno valutando un’incriminazione per tentato omicidio.

“Faceva troppo rumore con la PlayStation”

Secondo quanto ricostruito al momento, i due si trovavano in casa quando è iniziata la lite: “Faceva troppo rumore con la PlayStation, non riuscivo a studiare” avrebbe detto la 17enne che si è scagliata sul fratello colpendolo alla schiena, dopo aver preso un coltello in cucina. Non era la prima volta che i due litigavano per lo stesso motivo.

