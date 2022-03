Agrigento, auto si schianta contro un camion: morto ragazzo di 20 anni

Nel comune di Agrigento, un’auto si è schiantata contro un camion causando la morte di un ragazzo di 20 anni, identificato come Antonio Restivo.

Agrigento, auto si schianta contro un camion: deceduto Antonio Restivo

Nella giornata di martedì 22 marzo, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto quando una Fiat Grande Punto si è improvvisamente schiantata contro un camion, parcheggiato a lato strada. La vicenda si è verificata in via Cicero e di Francisca, in prossimità dello stadio comunale di Favara, nel comune di Agrigento, in Sicilia. Lo scontro ha provocato la morte di un ragazzo di 20 anni.

La giovane vittima, che si trovava alla guida dell’auto, è stata identificata come Antonio Restivo.

Al momento, non è ancora noto cosa abbia portato all’originarsi del tragico incidente.

Morto ragazzo di 20 anni: l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il sinistro mortale avvenuto ad Agrigento nella giornata di martedì 22 marzo è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118 e i carabinieri. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso al giovane Antonio Restivo ma la gravità delle sue condizioni è apparsa subito evidente. Per trasportare il 20enne in ospedale, da Caltanissetta si era levato in volo un elisoccorso. Tutti gli sforzi per salvare la vita del conducente della Punto, tuttavia, si sono rivelati vani.

I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.