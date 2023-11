Aida Yespica vola a Miami: il figlio compie 15 anni

Aida Yespica è volata a Miami per far visita a suo figlio Aron che, proprio in queste ore, ha compiuto 15 anni.

Aida Yespica: il compleanno del figlio

Aida Yespica ha un legame speciale con suo figlio Aron e, in occasione del 15esimo compleanno del ragazzo, è volata a Miami per poter stare finalmente al suo fianco. Aron è rimasto a vivere con suo padre Matteo Ferrari dopo la separazione dei genitori, e in passato Aida ha confessato quanto fosse difficile per lei non poter avere sempre al suo fianco suo figlio.

“+15 Augurissimi Aron Ferrari! Auguri al mio amore più grande … 15 anni di vita, 15 anni d’amore e 15 anni di felicità. Auguri a te che sei la mia luce, i miei occhi e la mia essenza”, ha scritto Aida sui social facendo gli auguri a suo figlio, e ancora: “Non potrò mai esser abbastanza grata per la gioia che mi ha potuto donare la vita. Mi ha donato il senso della vita, mi ha donato te. Grazie per avermi fatto scoprire il significato della parola amore, amare e sentirsi amata. Sei il mio orgoglio e io sarò sempre la tua roccia, una certezza che ti farà sentire sempre amato. Te amo, la tua mami”.