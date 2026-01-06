Akhmat Kadyrov, nuovo vice primo ministro della Cecenia

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato la nomina del suo primogenito, Akhmat Kadyrov, a vice primo ministro della Cecenia. Questo avviene in un contesto di crescente speculazione riguardo alla salute di Kadyrov senior, il quale ha guidato la repubblica con mano ferma dal 2007. La nomina di Akhmat segna un ulteriore passo nella dinastia politica della famiglia Kadyrov.

Il giovane Akhmat Kadyrov

Akhmat Kadyrov, che mantiene anche il suo incarico di ministro dello sport, ha iniziato la sua carriera politica a soli 18 anni. Oltre a gestire il ministero dello sport, è stato anche ministro per le questioni giovanili. La sua nomina a vice primo ministro non è una novità, visto che il padre ha precedentemente conferito ruoli ufficiali ai suoi figli. Akhmat non è l’unico membro della famiglia a occupare posizioni di rilievo; suo fratello Adam ha già ricoperto sette cariche in meno di due anni.

Il contesto politico e le nomine familiari

Il sistema di governo in Cecenia è fortemente connesso alla figura di Ramzan Kadyrov e alla sua famiglia. Le nomine di membri della famiglia Kadyrov non sono rare e riflettono una strategia di mantenimento del potere. Kadyrov, con un totale di dieci figli, ha spesso fatto ricorso a legami di sangue e fiducia per rinforzare il suo governo. Recentemente, Akhmat Kadyrov ha donato oltre 18 milioni di rubli alle famiglie colpite da incendi, un gesto che ha suscitato domande su come un giovane così giovane possa accumulare tali risorse.

La salute di Ramzan Kadyrov

Le preoccupazioni sulla salute di Ramzan Kadyrov hanno dominato le cronache recenti. Secondo rapporti di media esiliati, il leader ceceno sarebbe affetto da una malattia grave e sarebbe stato ricoverato d’urgenza a Mosca. Fonti non ufficiali riferiscono che la situazione è stata critica, tanto da richiedere un intervento da parte dei medici. Tuttavia, Kadyrov ha respinto queste notizie, definendole gossip.

Le dichiarazioni di Kadyrov

In un incontro pubblico, Kadyrov ha affermato di essere stanco del potere, ma ha anche dichiarato che si presenterà alle prossime elezioni presidenziali cecene, se nominato e sostenuto dal popolo. Queste dichiarazioni sembrano essere una risposta alle voci di una possibile successione.

La vita sotto il regime Kadyrov

Dal 2007, Kadyrov ha consolidato un regime autocratico in Cecenia, mantenendo un equilibrio delicato tra potere locale e le richieste del Cremlino. Le sue politiche sono state caratterizzate da una combinazione di opportunismo politico e promesse di stabilità, spesso a scapito dei diritti umani. Kadyrov e la sua famiglia godono di uno stile di vita opulento, documentato da media indipendenti, che evidenziano l’uso di beni di lusso, auto costose e cerimonie sfarzose.

In conclusione, la nomina di Akhmat Kadyrov a vice primo ministro rappresenta un altro capitolo nella storia politica della Cecenia, dove i legami familiari giocano un ruolo cruciale nel mantenimento del potere. Mentre la salute di Ramzan Kadyrov rimane incerta, il futuro politico della Cecenia sembra essere sempre più legato alla giovane generazione della famiglia Kadyrov.