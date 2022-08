Alba Parietti sostiene Giorgia Meloni: “La considero bravissima”

Alba Parietti ha scritto un post via social in sostegno di Giorgia Meloni.

Alba Parietti ha pubblicato un post via social con cui ha voluto esprimere il suo appoggio verso Giorgia Meloni, pur avendo precisato di non condividerne le posizioni e gli ideali.

Alba Parietti e l’appoggio a Giorgia Meloni

Con un lungo post via social Alba Parietti ha confessato di essere speranzosa che Giorgia Meloni vinca le prossime elezioni politiche e ha anche dichiarato di considerarla “una bravissima politica”.

Nonostante questo l’opinionista e personaggio tv ha precisato di non condividere molte delle posizioni o degli ideali della Meloni, e infatti ha scritto: “Seguo i sondaggi e, se sarà la destra a vincere, spero nella figura di Giorgia Meloni e nel segnale di cambiamento che potrebbe rappresentare. Non condivido nulla del suo pensiero, ma ho grande rispetto per lei, per la sua coerenza, per la sua tenacia. La considero una bravissima politica.

Se vincesse, vorrà dire che potrò avere la libertà di schierarmi contro il suo pensiero, com’è possibile fare in ogni Paese democratico”.

L’amore

Di recente Alba Parietti è balzata agli onori delle cronache per aver trovato di nuovo l’amore: oggi al suo fianco vi è l’imprenditore Fabio Adami, con cui l’opinionista sarebbe già andata a convivere. “È stato un incontro del destino, sul treno, per due volte di seguito.

Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco. La verità è che eravamo destinati a incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come in un film”, ha dichiarato.