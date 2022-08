La sua proclamazione è avvenuta dopo che sfilata dopo sfilata ha vinto ogni step: Alberto Nenna è stato proclamato il gay più bello d’Italia

La proclamazione ufficiale è stata fatta: Alberto Nenna è il gay più bello d’Italia e lui, che a Torre del Lago in provincia di Viareggio ci era arrivato con la fascia della Lombardia alla fine ha sbaragliato tutti e vinto con un risultato netto.

Il vincitore del concorso Il Gay Più Bello d’Italia è stato il protagonista indiscusso della kermesse condotta anche per la scintillante edizione di quest’anno da La Wanda Gastrica.

Chi è il gay più bello d’Italia

La Wanda che a sua volta è “reduce dal tour de force di Miss Drag QueenItalia che ha visto incoronata Mila Morphosis”. E l’esibizione del Mister Gay Lombardia ha convinto tutti, tanto che “sfilata dopo sfilata ha sbaragliato la concorrenza”.

A fine gara ad Alberto, che su Instagram è “Alby Il Biondo”, sono state poste alcune domande di rito sulla sua indole.

Ecco il momento della proclamazione del gay più bello d’Italia 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Gay più bello d’Italia (@ilgaypiubello)

La bellezza come “umiltà”

E alla domanda su cosa sia per lui la bellezza Alberto ha risposto: “Per me la bellezza non è esteriore, ma interiore, la mia semplicità è la mia umiltà”. Non poteva mancare la canonica domanda su quale fosse un suo pregio e quale invece un difetto. Ecco, lì Alberto ha risposto: “Un mio pregio è l’umiltà, un mio difetto è che parto in quinta”.

Ecco alcune immagini tratte dal profilo Instagram ufficiale del bel Alberto.