La Procura di Milano chiede il rigetto della richiesta di semilibertà di Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Il caso di Alberto Stasi

Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, si trova attualmente in carcere da dieci anni. La sua richiesta di semilibertà, avanzata di recente, è stata oggetto di un’attenzione particolare da parte della Procura generale di Milano, che ha chiesto il “rigetto” della stessa. La sostituta procuratrice generale Valeria Marino ha sottolineato la necessità di valutare ulteriormente le circostanze legate all’ultima intervista di Stasi, rilasciata il 30 marzo, la quale non era stata autorizzata.

Le dichiarazioni del legale di Stasi

Il legale di Stasi ha dichiarato che la Procura ha fornito un parere “parzialmente positivo” riguardo alla semilibertà, senza però entrare nei dettagli. È emerso che le relazioni degli operatori e degli educatori del carcere di Bollate sono tutte positive, evidenziando un comportamento esemplare da parte di Stasi durante il suo percorso di pena. Tuttavia, la Procura ha messo in evidenza l’intervista non autorizzata come un elemento negativo nel comportamento di Stasi, complicando ulteriormente la sua posizione.

Il futuro di Stasi e le nuove indagini

Stasi punta a ottenere la semilibertà, che gli permetterebbe di trascorrere la maggior parte della giornata al di fuori del carcere per motivi di lavoro. Con la sua condanna che si avvicina alla scadenza, la possibilità di un affidamento in prova diventa concreta, consentendogli di scontare il resto della pena attraverso lavori socialmente utili. Tuttavia, la Procura sta anche monitorando le nuove indagini legate al caso di Chiara Poggi, in particolare quelle che coinvolgono Andrea Sempio, recentemente indagato. La situazione di Stasi rimane quindi incerta, con la decisione dei giudici attesa entro cinque giorni.

Le implicazioni legali e sociali

La questione della semilibertà di Stasi non è solo una questione legale, ma solleva anche interrogativi etici e sociali. La comunità è divisa: da un lato, ci sono coloro che credono nella possibilità di riabilitazione e reinserimento sociale di un condannato, dall’altro ci sono le vittime e i familiari che temono che la giustizia non venga rispettata. La Procura, nel suo operato, cerca di bilanciare questi interessi, mentre il caso continua a suscitare un forte interesse mediatico e pubblico.