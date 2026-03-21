Alcaraz supera Fonseca e procede al Miami Open: eliminazioni per Cobolli e Arnaldi

Alcaraz supera Fonseca e procede al Miami Open: eliminazioni per Cobolli e Ar...

Alcaraz supera Fonseca e procede al Miami Open: eliminazioni per Cobolli e Ar...

Alcaraz liquida Fonseca in due set e prosegue il cammino a Miami; Cobolli e Arnaldi salutano il torneo, con ancora appuntamenti importanti per gli altri azzurri

Il Masters 1000 di Miami ha offerto risultati netti e qualche sorpresa: il numero uno al mondo Carlos Alcaraz ha superato il giovane brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-4, 6-4, mentre gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono stati eliminati dopo incontri combattuti. La giornata, interessata da alcune interruzioni meteo, è stata caratterizzata da un fitto calendario di match e da sfide importanti per il movimento italiano.

La sessione ha visto inoltre l’impegno di altri azzurri come Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, con quest’ultima attesa sul Centrale contro una delle migliori giocatrici del circuito. L’organizzazione ha dovuto spostare di 30 minuti l’avvio delle gare a causa della pioggia, ma il programma ha comunque offerto numerosi spunti tecnici e tattici.

Alcaraz: pronta reazione dopo Indian Wells

Reduce dalla prima sconfitta stagionale subita a Indian Wells contro Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz si è presentato a Miami con l’intenzione di voltare pagina. Contro Joao Fonseca lo spagnolo ha imposto il proprio ritmo, sfruttando precisione e variazioni per chiudere in due set: 6-4, 6-4. La vittoria è servita sia a rinsaldare la fiducia del campione sia a confermare il suo status di favorito nel tabellone del Masters 1000.

Il tabellone e le possibili insidie

Nel percorso di Alcaraz al Miami Open figurano nomi concreti e ostici: al secondo turno avrebbe dovuto affrontare il vincente tra Fabian Marozsan e Joao Fonseca, mentre nelle possibili fasi successive si profilano avversari come Sebastian Korda, Giovanni Mpetshi Perricard e giocatori di alto livello quali Taylor Fritz o Casper Ruud. Il tabellone è fitto di insidie e richiederà continuità da parte del numero uno per arrivare nelle fasi finali.

Giornata amara per gli azzurri

Per l’Italia la giornata non è stata favorevole: Flavio Cobolli è stato battuto dal belga Raphael Collignon con il punteggio di 7-5, 6-3, mentre Matteo Arnaldi ha ceduto al kazako Alexander Shevchenko dopo una maratona a tre set, chiusa sul 6-7, 7-6, 6-2. Entrambi i match hanno evidenziato luci e ombre: momenti di buon tennis alternati a scelte tattiche che alla distanza non hanno retto l’urto dell’avversario.

Cobolli e Arnaldi: fattori decisivi

Nelle performance di Cobolli e Arnaldi si sono visti elementi interessanti a livello tecnico, ma anche difficoltà nel capitalizzare i momenti chiave. Cobolli ha pagato qualche scarto nei game di apertura dei set, mentre Arnaldi, dopo aver vinto il primo parziale al tiebreak, non è riuscito a mantenere freschezza fisica e continuità mentale nella frazione decisiva. Questi aspetti hanno finito per determinare il risultato finale contro avversari solidi.

Le altre sfide degli italiani

Oltre a Cobolli e Arnaldi, l’Italia schierava anche Matteo Berrettini chiamato ad affrontare il numero 11 Sascha Bublik, Luciano Darderi contro Martin Landaluce e le donne Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto, con Paolini impegnata contro la statunitense Townsend e Cocciaretto sul Centrale contro la top 4 Coco Gauff. Questi incroci hanno offerto al pubblico internazionale scontri con giocatori di diverse caratteristiche tecniche e atletiche.

Programma, copertura e contesto organizzativo

La quarta giornata dell’evento è stata definita un vero e proprio crazy day, con oltre 52 match in calendario distribuiti su dieci campi e una partenza ritardata alle 10:30 locali (le 15:30 in Italia) a causa della pioggia mattutina. Il torneo, in scena dal 18 al 29 marzo 2026, è seguito in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW, che offrono anche canali aggiuntivi per seguire simultaneamente più incontri.

La copertura televisiva ha permesso agli appassionati di non perdere gli sviluppi principali, con programmazioni sui canali dedicati e servizi di highlights e approfondimento. L’assetto logistico e le soluzioni adottate dagli organizzatori hanno garantito il recupero del programma, nonostante il meteo avverso, consentendo lo svolgimento regolare della maggior parte dei match previsti.

Cosa aspettarsi nelle prossime fasi

Con l’eliminazione di alcuni azzurri e il proseguimento di campioni come Alcaraz, il torneo entra nella fase in cui la regolarità e la gestione fisica faranno la differenza. Il cammino dello spagnolo lo proietta come favorito a raggiungere le fasi avanzate, mentre gli italiani rimasti dovranno cercare continuità per scalare il tabellone. Tra gli scenari possibili, la presenza di nomi come Jannik Sinner all’altra estremità del tabellone alimenta le attese per eventuali scontri di alto profilo nelle ultime giornate.

In sintesi, Miami continua a offrire tennis di livello e spunti tattici interessanti: per i fan italiani resta la speranza di nuove soddisfazioni, mentre per i big del circuito è tempo di concentrazione e resistenza verso i match decisivi.