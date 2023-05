Lo scontro tra Matteo Bassetti e Antonella Viola è finito a insulti, anche personali. I due medici si sono scontrati sull’argomento alcol e sui suoi effetti, in modo particolare parlando di vino.

Alcol cancerogeno e selfie con il vino, scontro tra Bassetti e Viola: “Questo è criminale”

Lo scontro a distanza tra Matteo Bassetti e Antonella Viola, iniziato ad inizio anno con un duro botta e risposta, è finito ad insulti, anche personali. I due scienziati si continuano a fare battaglia sull’alimentazione, in modo particolare sul consumo del vino e i suoi rischi, che secondo Viola sono altissimi. “L’etanolo è cancerogeno” ha messo in guardia la dottoressa, che se l’è presa con i medici e i nutrizionisti che aprono a eccezioni sugli alcolici. “Un nutrizionista che dice che due bicchieri di vino fanno bene, dovrebbe studiare. Un medico che si fa il selfie col bicchiere dovrebbe andare a studiare. Politici come Salvini sono stati aggressivi contro di me. Pensiamo alle ragazze che per familiarità hanno un rischio elevato di tumore, con che coraggio diciamo che bere due bicchieri di vino non è un problema? Questo è criminale” ha dichiarato, riferendosi a Matteo Bassetti e ad un selfie pubblicato dal medico.

Alcol cancerogeno e selfie con il vino, scontro tra Bassetti e Viola: “Torna sui libri”

Matteo Bassetti ha voluto rispondere sui social con una nuova foto in cui mostra un calice di vino rosso. “Dopo aver fatto un selfie con un bicchiere di vino rosso, la divulgatrice scientifica (così si definisce su Wikipedia) ha detto che devo tornare a studiare. Oggi lo rifaccio non perché voglio invogliare alcuno a bere alcolici non responsabilmente, conoscendo bene i danni, anche cancerogeni, che può causare l’etanolo. Lo rifaccio perché il vino, e non altri alcolici, ha anche un’azione, dimostrata scientificamente, antiossidante e antinvecchiamento oltre che fibrinolitica e antitrombotica. Inoltre il vino è parte integrante della nostra tradizione e della nostra cultura. L’invito è quindi quello di evitare abusi bevendo vino saltuariamente e responsabilmente” ha dichiarato Matteo Bassetti, attaccando Viola. “La biologa tuttologa che gioca a fare la nutrizionista (senza averne la minima competenza) demonizzando il vino tout court, studia e dice solo quello che le interessa per vendere libri e ospitate TV. Prima di parlare del mio curriculum, dei miei studi e delle mie competenze si sciacqui la bocca (magari con un buon amarone) e torni sui libri. E ci stia almeno tanto quanto dall’estetista e dal trucco/parrucco” ha aggiunto il medico.