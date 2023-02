Covid, Bassetti: "Virus diverso dal passato, a febbraio non sarà più un problema"

Covid, Bassetti: "Virus diverso dal passato, a febbraio non sarà più un pro...

"Siamo alla fine dell'emergenza Covid perchè siamo più forti: vaccini e richiami necessari per difenderci dal virus"

In un’intervista rilasciata a Fanpage, il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti dichiara: “Il Covid che c’è oggi non è quello del 2019: credo che a fine febbraio ci sarà anche la fine del problema pandemico, almeno in Italia”.

L’infettivologo si decreta, dunque, alquanto ottimista sull’emergenza sanitaria mondiale che ha stroncato molte vite nel 2019.

“Siamo alla fine dell’emergenza Covid perchè siamo più forti: vaccini e richiami necessari per difenderci dal virus”

Bassetti pone la propria attenzione sulla situazione italiana attuale, precisando che la fine dell’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 non comporterà il fatto che non si verificheranno più infezioni nel nostro Paese, ma che grazie a vaccini e richiami saremo in grado di difenderci dal virus.

Una previsione decisamente positiva e ottimistica, che consiste nella certezza che l’Italia non sarà più colpita da forme gravi e varianti particolari della malattia.

Sì all’obbligo di tampone per gli arrivi dalla Cina

Inoltre, Bassetti si mostra pienamente concorde con l’obbligo di tampone per coloro che arrivano dalla Cina; decisione prorogata dal ministro della salute Orazio Schillaci per almeno un altro mese. Ed infine, il medico prende le distanze da quanto dichiarato dall’Oms, che continua a riferirsi al Covid 19 come ad un’emergenza internazionale.

Infatti, secondo Bassetti l’emergenza non riguarda più il territorio occidentale, specialmente l’Italia. Come a dire: la prudenza non è mai troppa.