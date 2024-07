Alda Fendi ricoverata d'urgenza per una caduta: come sta dopo l'incidente?

Alda Fendi ricoverata d'urgenza per una caduta: dopo l'incidente è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Brutto incidente domestico per Alda Fendi. La donna, una delle cinque sorelle del famoso brand di alta moda, è caduta nella sua casa di Palmarola. Secondo le prime indiscrezioni è stata ricoverata in codice rosso.

Alda Fendi, incidente in casa: brutta caduta a Palmarola

Stando a quanto fa sapere EtruriaNews, Alda Fendi ha avuto un brutto incidente domestico. La donna, una delle cinque sorelle del famoso brand di alta moda, si trovava nella sua casa sull’isola pontina di Palmarola, quando è caduta a terra facendosi molto male.

Alda Fendi trasportata in eliambulanza a Roma

Le condizioni di Alda Fendi sono apparse subito delicate. E’ per questo che è stata allertata l’eliambulanza ed è stata trasportata in elicottero in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. L’incidente domestico è avvenuto mercoledì 10 luglio, intorno alle 18:00.

Come sta Alda Fendi?

Alda Fendi è stata soccorsa dall’elicottero Pegaso 44 di Elitaliana poco dopo l’incidente domestico. Arrivata presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma è stata ricoverata nel reparto di traumatologia e ortopedia, dove i medici hanno provveduto a sottoporla a tutti gli esami del caso. Al momento, la famiglia Fendi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle condizioni di salute della donna.